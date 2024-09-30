İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen Bir Arada! Muhabbete ve Bilgiye Doyacaksınız

tv100 yeni sezon dönemine yeni isimlerle devam ediyor. 7’den 70’e herkesin sevdiği iki isim Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı tv100’de bir araya geliyor.

Yeni sezon tanıtımında Okan Bayülgen, "tv100'de Muhabbet Kralı'nda bu sezon İlber Ortaylı hoca var. Buluşalım, öğrenelim, şaşıralım, eğlenelim, öncü olalım. Farklı olalım. Öyle değil mi hocam?" diye topu İlber Ortaylı'ya atıyor. Ortaylı ise "Sen konuşurken adamı çıkmaza da sokarsın ama bayılırım gene de seninle konuşmaya" diye yanıt veriyor.