Deha Dizisine Mecburi Ara! Aras Bulut İynemli Fenalaştı, Set Durdu

İlk bölümüyle birlikte reyting listelerinin zirvesine yerleşen Deha dizisinin 2. bölümü dün akşam ekrana geldi. İddialı projenin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin sette rahatsızlandığı ve birkaç gün sete ara verdiği ortaya çıktı.

Deha Dizisine Mecburi Ara! Aras Bulut İynemli Fenalaştı, Set Durdu

Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon start verdi. Bu yıl da birçok proje yayın hayatına başlarken, Show Tv'nin iddialı drama dizisi Deha, "sezonun en yüksek açılışını yapan yeni dizi" unvanını elde etti. Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerini paylaştığı yapım, dün akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

BİRKAÇ GÜN ÇALIŞAMADI

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Deha dizisiyle yeniden ekrana dönen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, geçen günlerde rahatsızlandı. Ağır bir grip geçiren, mide ve bağırsaklarıyla ilgili de şikayetleri olan oyuncu, sette fenalaşınca serum takviyesi alıp çekimlere birkaç gün ara verdi.

Dizide ailesinin gurur kaynağı matematik dehası bir karakteri canlandıran Aras Bulut İynemli, bir süre doktor kontrolünde tedavi görerek sağlığına kavuşmasının ardından yeniden dizinin çekimlerine geri döndü.

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