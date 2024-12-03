Başsavcı Olarak Atanmıştı: 'Ahmak' ve 'Dilan Polat' Davalarının Savcısı Affını İstedi

Dilan ve Engin Polat çiftinin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Ahmak' soruşturmasını başlatan Ahmet Çolak HSK’ye başvurarak görevden affını istedi. Çolak, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcıyken son kararnameyle Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.

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Başsavcı Olarak Atanmıştı: 'Ahmak' ve 'Dilan Polat' Davalarının Savcısı Affını İstedi

Aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla soruşturma yürüten ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında "Ahmak" soruşturmasını başlatan eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre Çolak’ın ailevi sebeplerle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) dilekçe ile başvurularak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden affını istediği öğrenildi.

HSK’nin, Ahmet Çolak’ın mazeret dilekçesini kabul etmesi halinde önümüzdeki günlerde ek bir kararname yayımlayarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir atama yapması bekleniyor.

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Kaynak: Gazete Duvar

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