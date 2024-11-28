Dilan Polat-Engin Polat Çifti Hakkında 7 Ayrı İddianame... Kamuya Zararları Dudak Uçuklattı, Yine Hapse Girebilirler

DİLAN POLAT: NEREYE ÖDÜYORUZ BİLMİYORUM

İddianamelerde, sanıkların ifadelerine de yer verildi.

Buna göre, sanık Dilan Polat, suça konu olan Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aynı isimle kurulan limitet şirketinin devamı olduğunu belirterek, şirket işleriyle eşinin ilgilendiğini, ilk başlarda fiili olarak şirkette bulunmadığını anlattı.

Polat, müşteri çevresi genişledikten sonra şirkete gitmeye başladığını anlatarak, "Kime neden, ne kadar para yatırıldı, kimden neden, ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum" beyanında bulundu.

İnternet bankacılığı kullanmayı bilmediğini söyleyen Dilan Polat, devlete bir borçları varsa ödemek istediklerini dile getirdi.