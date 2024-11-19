'Polatlar' Dosyasına da Bakmıştı... İmamoğlu’na 'Ahmak' Davasını Açan Savcıya Ödül Gibi Atama

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından 2024 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre adli yargıda 318, idari yargıda 14 atama gerçekleşti. Toplam 332 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi.

SAVCI AHMET ÇOLAK BAŞSAVCI OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak davası'nı açan ve Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı soruşturmayı yürüten savcı Ahmet Çolak'ın ataması dikkati çekti. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Savcı Ahmet Çolak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

İMAMOĞLU'NA DAVA AÇMIŞTI

İmamoğlu, 4 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin ardından 'Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın' ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Çolak, 21 Mayıs 2021 günü İmamoğlu hakkında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alanen hakaret’ suçlamasıyla dava açmıştı.

POLATLAR DAVASININ DA SAVCISIYDI

Savcı Ahmet Çolak, Dilan Polat ve ailesi hakkında açtığı soruşturmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Ahmet Çolak, Polat ailesinin sosyal medya paylaşımlarındaki zenginliklerini sergileyerek halkı yanıltıcı şekilde lüks yaşam tarzı üzerine soruşturma başlatmıştı.