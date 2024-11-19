İmamoğlu'nun Ekibinden Dikkat Çeken Yorum! 'Keşke Ahmak Davası'nda Ceza Verseler'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü ve siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, Veri Poll Araştırma’nın "İBB Hizmetleri Memnuniyet Araştırması" sunumundaki panelde konuştu. Özkan, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizi vurgulayan “Buradan çıkışa ihtiyaç var” dedi.

'EKREM BEY TEK ALTERNATİF'

T24'ten Gözde Yel'in haberine göre Özkan, İmamoğlu'nu işaret ederek şunları söyledi:

“Buradan çıkış için Ekrem Bey tek alternatif, başka birisi yok... Elbette başka belediye başkanları da var Mansur Bey gibi, başka isimler de var… Ama bu ülkeyi kim yönetebilir, kimin vizyonu var, bu ülkeyi buradan ileriye kim götürebilir diye baktığınız zaman başka birisi yok. Kara propagandalardan etkilenmeden, birinin buradan Türkiye’yi çıkarması gerekiyor. Burada herkese görev düşüyor. Ekrem Bey’in tek başına yapabileceği bir şey değil, ülkenin hep beraber yapabileceği bir şey, o kadar kötü bir noktadayız çünkü.”

Necati Özkan

'AHMAK DAVASINDA KEŞKE KARAR VERSELER'

Özkan, İBB Başkanı'nın YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı ve cezanın istinafta onanması halinde siyasi yasakla karşı karşıya kalacağı “ahmak davası” hakkında ise şöyle konuştu:

“İçi tamamen bomboş bir dava, diğer davalar gibi… Bunu herkes biliyor. Ama rejim, Ekrem İmamoğlu’nu en önemli mesele olarak gördüğü için her şeyi yapabilir. Anasının ak sütü gibi kazandığı seçimi gözümüzün önünde aldılar. Olmayacak şekilde seçimi iptal ettiler. Ekrem Bey 1 milyon fark attı. Ahmak davasıyla ilgili karar versinler, Ekrem Bey’in gücüne güç katarlar. Çünkü bazı şeyler siyaset mühendisliğiyle durdurulamaz. Ekrem Bey ile ilgili şu ana kadar yaptıkları işler yetmedi, bu da gelebilir mi gelebilir! Her gün dua ediyorum yapsınlar diye. Keşke yapsalar! O zaman Türkiye’nin nasıl başka bir yere döndüğünü ve ‘oy vermem’ diyenlerin oranının nasıl düşeceğini hep beraber görürüz.”

Kaynak: T24