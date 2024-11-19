Sevgilisinin Eski Aşklarını Gözaltına Aldırmıştı: Türkiye'nin Konuştuğu Başsavcıya Tenzili Rütbe

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırmıştı.

İddiaların ardından Yavuz Cengiz izne ayrılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla Cengiz hakkında inceleme başlatılmıştı.

GEBZE CUMHURİYET SAVCILIĞINA ATANDI

HSK 1. Dairesi tarafından yayımlanan güz kararnamesine göre; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz Gebze Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem