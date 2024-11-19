Şizofreni Hastası Genç Dehşet Saçtı: Eniştesini Öldürdü, Annesini Ağır Yaraladı

Kırıkkale'de Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde öğle saatlerinde şizofreni hastası olduğu öğrenilen Cemil T. ailesine kabusu yaşattı. Cemil T., bilinmeyen bir nedenden dolayı annesi Döndü T. ve eniştesi Mehmet Topak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil T., eline geçirdiği bıçakla eniştesi Mehmet Topak’ı boğazından ve sırtından; annesi Döndü T.’yi ise karnından yaralayarak olay yerinden araçla kaçtı.

ENİŞTE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Topak’ın yaşamını yitirdiği belirlerken, ağır yaralanan Döndü T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Topak’ın cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan Cemil T., polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi’nde yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA