Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Yatak Odası Sahnesi Ortalığı Yıktı! Farah Zeynep Abdullah Yıllar Sonra Yeniden Oynadı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki çok konuşulan Aylin ve Murat’ın ikonik yatak sahnesi, oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Serhat Osman Karagöz tarafından yıllar sonra yeniden canlandırıldı.

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Hafızalardan silinmeyen sahneleri ve karakterleriyle 2010 yılına damga vuran, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Aylin ve Murat karakterlerine hayat veren oyuncuların paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Yatak Odası Sahnesi Ortalığı Yıktı! Farah Zeynep Abdullah Yıllar Sonra Yeniden Oynadı - Resim : 1

İKONİK YATAK SAHNESİ TEKRARLANDI

Dizide Aylin karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ve Murat karakterine hayat veren Serhat Osman Karagöz, bir araya gelerek Aylin ve Murat’ın çok konuşulan yatak sahnesini yeniden canlandırdı.

Dizide yer alan sahnede Murat karakteri ile evlenen, Murat’ın ağabeyi Soner karakterine aşık olan Aylin, Murat’a yatakta sırtını dönmüş, kendisini öpmesine izin vermemişti. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmayan ve çok konuşulan bu sahnesi, yıllar sonraki haliyle de yine çok konuşuldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Yatak Odası Sahnesi Ortalığı Yıktı! Farah Zeynep Abdullah Yıllar Sonra Yeniden Oynadı - Resim : 2

Serhat Osman Karagöz, çektikleri sahnesi sosyal medya hesabından “Malum krizlerim” notunu düşerek paylaştı. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise videoyu alıntılayarak “Özlemişiz” notunu düştü.

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