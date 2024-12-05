Deniz Çakır'dan 'Yaprak Dökümü' İtirafı! 'Ferhunde'yi Çok Özlüyorum'

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Yaşamı ve kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Çakır, Ahmet Mümtaz Taylan'ın fenomen "Yaprak Dökümü" dizisiyle ilgili sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

'FERHUNDE'DEN SONRA 'BEN OYUNCUYUM' DEDİM'

"Ferhunde'yi çok sevdiğimi yeni anladım" diyen ünlü oyuncu, "Onu ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu anladım. O dönem 20'li yaşlardaydım. Onu anlamaya çalışırken; evliliğe dair, kadınlığa dair bir sürü şey öğrendim. Ferhunde'den sonra 'ben oyuncuyum' dedim" ifadelerini kullandı.

Yaprak Dökümü dizisinin senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'ndan övgüyle söz eden Çakır, "Çok iyi kaleme alıyorlardı. Her detaydan yeni bir hikaye yaratırlardı. Sonuna kadar çok keyif alarak oynadım" diye konuştu.

'EŞİMLE BENİ ZUHAL OLCAY TANIŞTIRDI'

İş insanı Bilgehan Baykal ile 2023 yılında nikah masasına oturan Deniz Çakır, "Eşimle beni Zuhal Olcay tanıştırdı" dedi. Yakın dostu Zuhal Olcay'ın kendisine Bilgehan Baykal'dan bahsettiğini ancak onunla bu şekilde tanışmak istemediğini belirten Çakır, "Uzun süre sonra yine Zuhal'in de olduğu bir yemekte ilk kez denk geldik. Hatta Zuhal Olcay nikah şahidimiz oldu" dedi.

Kaynak: NTV