Ölümün Kıyısından Dönen Reha Muhtar'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Reha Muhtar, 19 Ağustos günü Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı. Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Muhtar, aylar süren tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.

"MERHABA HAYAT"

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutan Reha Muhtar'dan uzun süre sonra paylaşım geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından fotoğrafını 'Merhaba hayat' notunu düşerek sevenleriyle paylaştı.

"ELİMDEKİ HER ŞEYİ ALDILAR"

Geçtiğimiz haftalarda hastaneden çıkan Reha Muhtar, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” şeklinde konuşmuştu.