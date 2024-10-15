Doğum Gününde Saçları Alev Aldı

En son Kulüp ve Ömer dizilerinde oynayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, eşinin doğum gününde saçlarından oluyordu. Aranjör Emir Ersoy’la 2022’de dünya evine giren Bahadır, eşiyle birlikte doğum günü pastası üflerken saçları birden alev aldı.

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Doğum Gününde Saçları Alev Aldı

Calypso Kralı lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu yapımcı ve aranjör Emir Ersoy'la 2022'de dünya evine giren güzel oyuncu Gökçe Bahadır, eşine duyduğu aşkla sık sık dikkat çekiyor.

Doğum Gününde Saçları Alev Aldı - Resim : 1

Geçtiğimiz gün eşi Emir Ersoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla gündeme gelen Gökçe Bahadır, eşine aşkını "seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim" diyerek haykırmıştı.

Doğum Gününde Saçları Alev Aldı - Resim : 2

Sosyal medya paylaşımı yapan Bahadır, 'Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederimm İyi ki doğdun sevgilim ❤️ happyyy birthdayy I Love You!' notunu düşmüştü.

Doğum Gününde Saçları Alev Aldı - Resim : 3

Eşi için arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi düzenleyen Gökçe Bahadır, mumları üflerken büyük bir talihsizlik yaşadı. Bahadır mumları üflerken az kalsın saçları yanıyordu.

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Kaynak: Birsen Altuntaş

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