Doğum Gününde Saçları Alev Aldı

Calypso Kralı lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu yapımcı ve aranjör Emir Ersoy'la 2022'de dünya evine giren güzel oyuncu Gökçe Bahadır, eşine duyduğu aşkla sık sık dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün eşi Emir Ersoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla gündeme gelen Gökçe Bahadır, eşine aşkını "seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim" diyerek haykırmıştı.

Sosyal medya paylaşımı yapan Bahadır, 'Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederimm İyi ki doğdun sevgilim ❤️ happyyy birthdayy I Love You!' notunu düşmüştü.

Eşi için arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi düzenleyen Gökçe Bahadır, mumları üflerken büyük bir talihsizlik yaşadı. Bahadır mumları üflerken az kalsın saçları yanıyordu.

Kaynak: Birsen Altuntaş