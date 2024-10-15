Kendisini Ölümle Tehdit Eden 'Sahte Mürit' Yakalanmıştı... Esra Erol'dan Canlı Yayında İlk Açıklama!

Esra Erol'un programına katılan Fatma isimli kadın, kızı Mevlüde'nin sahte mehdi Mustafa Çabuk'a kaçtığını belirterek yardım istemişti. Mustafa Çabuk'un bir termal otel kiralayarak harem kurduğunu belirten kadın, kızı Mevlüde ile canlı yayında görüşmüştü. Canlı yayında konuşan Mevlüde "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu. Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı.

'SENİN CANINI ALACAĞIM' DEMİŞTİ

Olay sonrası Mustafa Çabuk'un müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" ifadeleriyle Esra Erol'u ölümle tehdit etti.

Esra Erol'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, şüpheli İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındı.

GÖZALTININ ARDINDAN ESRA EROL'DAN AÇIKLAMA

Hasan Demir'in gözaltına alınmasının ardından canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, şunları söyledi:

"Yanımda olan, ‘yanındayız, yalnız değilsin’ diyen hem ekran başındaki beni yıllardır tanıyan kıymetli seyircilerime hem eşime dostuma çevreme ve yakınlarıma çok teşekkür ediyorum. Varlığınız bana güç verdi. Kendisi gözaltına alındı, Pendik’te bir arkadaşının evindeymiş. Sosyal medya hesabından da mürid ve onun yanında kaldığı sürelerle ilgili her şeyi zaten paylaşmış. Bu olay başıma geldiğinde yaptığım ilk şey, bir vatandaş olarak Esra Erol kimliğini bir kenara koyup, karakola ya da savcılığa gidip şikayetçi olmak. Ve ben gidip bu kişiyle ilgili şikayetimi yaptım, ’tehdit’ suçundan gözaltına alındı. Bu süreçte ne olacağını sizlere aktaracağım.

KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Benzer mağduriyeti yaşayan kadınlar, sizlere çağrımdır, cinsiyet ayrımı da yapmayayım, bir kişi tarafından bu sevgiliniz, kocanız, iş arkadaşınız, yakınınız kim olursa olsun sizi tehdit eden biri varsa lütfen beni aramaktan çekinmeyin. Karakola gidin, savcılığa gidin, şikayetinizi yapın ve sonrasında da bu kişiden korkmak yerine lütfen bulunması konusunda elinizden geleni yapın. Ben bu konuda size sonsuz destek olurum. Bunu da biliyorsunuz zaten.”

Kaynak: Gerçek Gündem