Sahte Mehdinin Müridinden Esra Erol'a Ölüm Tehdidi: 'Senin Canını Alacağım'

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından, müridi Hasan tarafından ölüm tehdidi aldı. Sahte mehdinin müridi Hasan "Ey Esra Erol senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım" ifadelerini kullandı.

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Esra Erol'un programına katılan Fatma isimli kadın, kızı Mevlüde'nin sahte mehdi Mustafa Koçak'a kaçtığını belirterek yardım istemişti. Mustafa Koçak'ın bir termal otel kiralayarak harem kurduğunu belirten kadın, kızı Mevlüde ile canlı yayında görüşmüştü. Canlı yayında konuşan Mevlüde "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu. Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı.

'SENİN CANINI ALACAĞIM'

Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" dedi.

Kaynak: Sputnik

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