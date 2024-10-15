Ünlü Oyuncu ABD’de Rehin Kaldı! Meltem Miraloğlu’ndan Yardım Çağrısı

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile 2019'da nikâh masasına oturarak Amerika’ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu gerçekleştirdiği evlilikle gündem olmuştu. Zaman zaman evliliğinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen oyuncudan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Uzun süredir ABD’de yaşayan Miraloğlu Grady, kimlik ve belgelerinin çalındığını, ABD’de rehin tutulduğunu iddia etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Meltem Miraloğlu, açıklamasında; "Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim."

'ABD'DEN TÜRKİYE’YE GİRİŞİM ENGELLENİYOR'

"Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.