Diddy Skandalına Adı Karışan Beyonce Üniversitede Ders Olarak Okutulacak

Rekor sayıda Grammy adaylığı bulunan ve müzik tarihinin en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen ABD'li şarkıcı Beyoncé, önümüzdeki yıl Ivy League üniversitesi Yale'de yeni bir dersin konusu olacak.

Son dönemde Diddy skandalına da adı karışan Beyonce üniversitede adına ders açılan sayılı sanatçılardan biri olmaya hazırlanıyor.

"Beyoncé Makes History: Black Radical Tradition, Culture, Theory & Politics Through Music" (Beyoncé Tarih Yazıyor: Müzik Aracılığıyla Siyahi Geleneği, Kültürü, Teorisi ve Siyaseti) başlığını taşıyan ders, sanatçının 2013 tarihli kendi adını taşıyan albümünden bu yıl yayınlanan 'Cowboy Carter'a kadar olan döneme odaklanacak.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK GRAMMY ADAYLIĞI

Cowboy Carter albümü geçtiğimiz hafta 11 Grammy adaylığı elde etti.

Grammy adaylıkları, 43 yaşındaki şarkıcıyı toplam 99 adaylıkla tüm zamanların en çok Grammy adayı olan sanatçısı haline getirdi.

BIRAKTIĞI ETKİ İNCELNECEK

Dersin içeriğine göre, şarkıcı, söz yazarı ve girişimcinin sosyal ve siyasi ideolojiler konusunda nasıl farkındalık ve katılım yarattığına da değinilecek.

Yale Üniversitesi Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks, sanatçının repertuarını öğrencilerin Frederick Douglass'tan Toni Morrison'a kadar siyahi entelektüeller hakkında bilgi edinmeleri için bir "portal" olarak kullanmayı amaçlıyor.

Brooks, Beyoncé'u, Black Lives Matter hareketi ve siyahi feminist yorumlar da dahil olmak üzere müziğinde "tabandan gelen, sosyal, politik ideolojiler ve hareketlerle ilgili farkındalığı ve katılımı olağanüstü bir şekilde yükseltmek" için kullandığını belirtiyor.

BEYONCE İLK DEĞİL

Beyoncé, üniversite düzeyinde bir derse konu olan ilk sanatçı değil. Yıllar boyunca şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan hakkında dersler verilmiş ve birkaç kolej ve üniversite Lady Gaga ve Taylor Swift gibi şarkıcılar da derslere konu olmuştu.

DİDDY SKANDALI NEDİR?

Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs'un günlerce süren, cinsel saldırıların kayıt altına alındığı partileri düzenlemekle suçlandığı bildirildi. NBC News'in haberine göre, Avukat Tony Buzbee, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil ettiğini açıkladı.

Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" (sapkın partiler) adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlemekle ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri, parti esnasında cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtildi.

"Combs, birden fazla kez, mağdur ile tanıkları korkutmak ve tehdit etmek için ateşli silah taşıdı veya bunları kullanarak gözdağı verdi." ifadesine yer verilen iddianamede, Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedildi.

Ünlü ismin düzenlediği bu partilere katılanlar arasında Justin Bieber, Mariah Carey, Paris Hilton, Jennifer Lopez, Jay-Z ve Beyoncé gibi ünlüler de vardı.

Kaynak: Euronews