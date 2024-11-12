Kızıl Goncalar'ın 'Atatürk' Sahnesi Çok Konuşuldu

Kızıl Goncalar dizisi, Mustafa Kemal Atatürklü sahnesiyle dün geceye damga vurdu. Özcan Deniz’in canlandırdığı Doktor Levent karakterinin yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

Kızıl Goncalar'ın 'Atatürk' Sahnesi Çok Konuşuldu

NOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Hemen her bölümüyle gündem olan dizinin son bölümüne Levent damga vurdu. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda edişinin 86. yıl dönümünün ertesine denk gelen bölümde Doktor Levent'in 'Atatürk' konuşması büyük alkış aldı.

"MUSTAFA KEMAL BİR FİKİR ADAMIDIR"

Doktor Levent karakteri, Atatürk'ün yalnızca bir asker değil, aynı zamanda derin düşüncelere sahip bir lider olduğunu vurgulayan konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

“Mustafa Kemal bir fikir adamıdır” ifadesi izleyicilerde derin bir iz bıraktı ve sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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