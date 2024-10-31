Kızıl Goncalar Cüneyt Efendi'nin Cevabını Aradığı 'Cennete Girecek 10 Hayvan Hangisidir?' Sorunun Yanıtı Ortaya Çıktı
Kızıl Goncalar'da Cüneyt Efendi'nin cevabını aradığı "Cennete girecek 10 hayvan hangisi?" sorusu izleyiciler tarafından merak edilmişti. İşte Cennete girecek 10 hayvan...
Kaynak: Haber Merkezi
NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızıl Goncalar'da izleyiciler merak içerisinde "Cennete girecek 10 hayvan hangisi?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi'nin cevabını aradığı "Cennete girecek on hayvan nedir?" sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Merak edilen soruya Cüneyt Efendi aynı bölüm içerisinde bakın nasıl cevap verdi.
İşte Cüneyt Efendi'nin merak edilen soruya verdiği cevap...
CENNETE GİRECEK 10 HAYVAN
1-Salih aleyhisselamın devesi
2- İbrahim aleyhisselamın danası
3- İsmail aleyhisselamın koçu
4- Musa aleyhisselamın sığırı
5- Yunus aleyhisselamın Yunus adı verilen balığı
6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi
7- Süleyman aleyhisselamın karıncası
8- Belkıs’a gönderilen hüdhüd
9- Eshab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği
10- Muhammed aleyhisselamın devesi