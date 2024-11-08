Kızıl Goncalar'a Bomba Transfer: Diziye Dahil Oluyor

Bir döneme damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde 'Cemile' karakteriyle birlikte hafızalara kazınan ardından "Adını Feriha Koydum"da 'Gülsüm' karakteriyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Ermiş, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.