Kızıl Goncalar'a Bomba Transfer: Diziye Dahil Oluyor

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si, Adını Feriha Koydum'un Gülsüm'ü ünlü oyuncu Pelin Ermiş, reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisine dahil oluyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızıl Goncalar Dizi FOX TV Now TV
Kızıl Goncalar'a Bomba Transfer: Diziye Dahil Oluyor - Resim: 1

Bir döneme damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde 'Cemile' karakteriyle birlikte hafızalara kazınan ardından "Adını Feriha Koydum"da 'Gülsüm' karakteriyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Ermiş, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

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Kızıl Goncalar'a Bomba Transfer: Diziye Dahil Oluyor - Resim: 2

Ermiş, son dönemdeki değişimiyle gündeme gelirken, "Kızıl Goncalar" dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gold Film yapımı olan ve Ömür Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Ermiş, “Çağla” karakterini canlandıracak.

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Kızıl Goncalar'a Bomba Transfer: Diziye Dahil Oluyor - Resim: 3

Dizide, Duygu Sarışın'ın canlandırdığı Hande karakteriyle yollarının kesişeceği ifade ediliyor. İlerleyen bölümlerde ise Çağla'nın eşi de diziye katılacak.

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Kızıl Goncalar'a Bomba Transfer: Diziye Dahil Oluyor - Resim: 4

Pelin Ermiş, 20 Ağustos 1982'de İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Show TV'de yayınlanan "Vazgeç Gönlüm" dizisindeki 'Zeliha' karakteriyle adım atan Ermiş, yıllar sonra yeniden ekranlara dönüşerek hayranlarını sevindirecek.

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