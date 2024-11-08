Kızıl Goncalar'a Bomba Transfer: Diziye Dahil Oluyor
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si, Adını Feriha Koydum'un Gülsüm'ü ünlü oyuncu Pelin Ermiş, reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisine dahil oluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Bir döneme damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde 'Cemile' karakteriyle birlikte hafızalara kazınan ardından "Adını Feriha Koydum"da 'Gülsüm' karakteriyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Ermiş, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.
Ermiş, son dönemdeki değişimiyle gündeme gelirken, "Kızıl Goncalar" dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gold Film yapımı olan ve Ömür Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Ermiş, “Çağla” karakterini canlandıracak.
Dizide, Duygu Sarışın'ın canlandırdığı Hande karakteriyle yollarının kesişeceği ifade ediliyor. İlerleyen bölümlerde ise Çağla'nın eşi de diziye katılacak.
Pelin Ermiş, 20 Ağustos 1982'de İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Show TV'de yayınlanan "Vazgeç Gönlüm" dizisindeki 'Zeliha' karakteriyle adım atan Ermiş, yıllar sonra yeniden ekranlara dönüşerek hayranlarını sevindirecek.