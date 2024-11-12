Selçuk Yöntem Hayranlarına Sürpriz Haber

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment ortak yapımı olan proje, dünya prömiyerini Londra’da yaptıktan sonra 21 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlere kapılarını açacak.

Projede, Nazım Hikmet, Özdemir Asaf, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi önemli şairlerin eserleri, özgün caz ezgileriyle harmanlanarak Selçuk Yöntem'in yorumuyla sahneye taşınacak. Yöntem’e, sahnede caz quartet ekibi eşlik edecek.

Selçuk Yöntem’e eşlik eden kadroda, Viyana’da yaşayan Türk kemancı Efe Turumtay, Çek basçı Tomas Liska ve Macar perküsyon sanatçısı Andras Des yer alacak. Ayrıca, ünlü Türk perdesiz gitar virtüözü Cenk Erdoğan da müziğiyle projeye hayat verecek ve sezon boyunca sahnede olacak.

Kaynak: AA