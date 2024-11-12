Cem Yılmaz Duyurdu: Özkan Uğur'un Hiç Bilinmeyen Şarkısı Gün yüzüne Çıktı

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren usta sanatçı Özkan Uğur'un daha önce hiç duyulmamış şarkısı 'Canını Cancey' yayınlandı. Hayranlarının heyecanla karşıladığı haberi ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

YAYINLANMAMIŞ ŞARKILARI GÜNYÜZÜNE ÇIKIYOR

'Canını Cancey' şarkısının sözleri, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur tarafından yazılmıştı. Sevenleriyle buluşan eser, sanatçının hayranlarına duygu dolu bir anı bıraktı.

Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açan bu kaybın ardından Uğur’un daha önce yayınlanmamış şarkıları, ailesi ve yakın dostlarının katkılarıyla sevenleriyle buluşmaya başladı.

İlk olarak 'Severim' isimli şarkısı yayınlanan sanatçının, 'Canını Cancey' adlı yeni eseri de Uğur'un hatırasını yaşatacak.

CEM YILMAZ DUYURDU

Cem Yılmaz, şarkının duyurusunu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yaptı.

Yılmaz, yaptığı paylaşıma, "Özkan Abimin duyulmadık şarkısı tüm dijital platformlarda" notunu düştü.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Müzik ve sinema dünyasında bıraktığı izlerle hatırlanan Uğur, 1953 yılında İstanbul’da Osman Hurşit Bey ve Nahide Hanım’ın beşinci çocuğu olarak doğdu. Müzik tutkusunu ilk kez eğitim yıllarında mandolin çalarak keşfeden sanatçı, lise döneminde kurduğu “Atomikler” adlı amatör grup ile sahne deneyimi kazandı.

“Ele Güne Karşı”, “Peki Peki Anladık”, “Ali Desidero”, “Güllerin İçinden” gibi unutulmaz şarkılara imza atan, “G.O.R.A.”, “A.R.O.G”, “Yahşi Batı” ve “Cennet Mahallesi” gibi yapımlarda rol alan ve MFÖ grubunun efsanevi üyelerinden biriydi.

1970'te profesyonel kariyerine Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile adım atan Uğur, 1971’de tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile “Kaygısızlar” grubunda basgitarist olarak müzik yolculuğuna devam etti. Kaygısızlar’ın dağılmasının ardından 1972’de Barış Manço’nun kurduğu Kurtalan Ekspres grubunun ilk kadrosunda yer aldı.

Sanatçının kariyerinde pek çok müzik grubu ve iş birliği bulunuyor. Kurtalan Ekspres’teki çalışmalarını takiben Edip Akbayram’ın Dostlar Orkestrası'nda çalan Uğur, sonrasında Ersen ve Dadaşlar grubuna katılarak Türkülerimiz LP’sinde bas gitar çaldı. Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile 1976’da İpucu Beşlisi grubuna geçen Uğur, burada da birçok unutulmaz şarkıya imza attı.

Neşeli kişiliği, sahnedeki enerjisi ve özgün stiliyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uğur, 1984’te Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü olarak “MFÖ” adıyla ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnızı çıkardı. “Peki Peki Anladık”, “Vak The Rock”, “No Problem”, “Best of MFÖ”, “Geldiler”, “Agannaga” ve “Dönmem Yolumdan” gibi birçok albüme imza atan MFÖ, Türk müziğinde ikonik bir yere sahip oldu.

Özkan Uğur, sadece bas gitarist değil, aynı zamanda besteci, söz yazarı ve vokalist olarak da dikkat çekti. Lay Lili Lili Lay, Mecburen, New York Sokaklarında gibi şarkıların bestelerine katkıda bulunan Uğur, “Ali Desidero” gibi eserlerde de kendine özgü vokal tarzıyla iz bıraktı. MFÖ üyeleri arasında solo albümü olmayan tek üye olan Uğur, ilk solo şarkısını “Karışık Pizza” filmi için hazırladığı “Maksat Muhabbet Olsun” ile yaptı. “Olduramadım” şarkısı ise “G.O.R.A.” filmi için hazırladığı ikinci solo çalışması oldu.

Sinema ve dizi dünyasında da sevilen bir yüz olan Uğur, 1988’de “Arkadaşım Şeytan” filmiyle sinemaya adım attı. “Eşkiya”, “Komser Şekspir”, “Alacakaranlık”, “A.R.O.G.”, “Yahşi Batı” gibi birçok filmde oynayan sanatçı, “İkinci Bahar”, “Cennet Mahallesi” gibi dizilerde de rol aldı. Ayrıca “Ağırlığınca Altın” ve “Özkan’la Kaç Para” gibi yarışma programlarını başarıyla sundu.

Özkan Uğur, 2013’te lenf kanseri tanısı aldı ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Ancak 2020’de kanser tekrar nüksedince yeniden tedaviye başladı. 2023 yılında geçirdiği zor sürecin sonunda, akciğer problemlerinin tedaviye yanıt vermemesi nedeniyle 8 Temmuz’da yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Merkezi