Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı

Ekranların en sevilen oyuncularından olan Aslı Enver 10. yılını kutlayan InStyle Türkiye dergisinin 200. sayısına kapak oldu. Kızı Elay'ı dünyaya getirdikten sonra bir süre ara verip yeni projeleriyle ekranlara geri dönen 41 yaşındaki oyuncu, “Son birkaç yıl benim için hem çok değişken hem de çok öğretici geçti. Hem işimde, hem de özel hayatımda kendimi daha iyi duyduğum, sınırlarımı, ihtiyaçlarımı, önceliklerimi daha net gördüğüm bir dönemdeyim" diye konuştu.

'KENDİ RİTMİMİ BULDUM'

Annelik deneyiminden bahseden Aslı Enver, "Anne olmak, hayatı çok farklı bir yerden okumama sebep oldu. Kendi hızımı, kendi doğrularımı, kendi ritmimi buldum diyebilirim. En büyük büyüme alanım da burası oldu: ‘Her şey aynı anda olmak zorunda değil’i kabul etmek" ifadelerini kullandı.

Anneliğin farkındalığını artırdığını ve kendisine yavaşlamayı öğrettiğini anlatan Enver, "Her şeyi yetiştirmeye çalışırken insan kendi kendini çok yorabiliyor. Elay bana daha anda kalmayı ve daha çok şükretmeyi hatırlatıyor. Onunla birlikte kendi çocuk tarafımı, yaratıcılığımı yeniden keşfettim" dedi.

