Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

Adana'da İbrahim Kiracı isimli erkek, biri 11 biri 13 yaşındaki iki çocuğunu silahla vurarak öldürüp ardından intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokakta bulunan evde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan İbrahim Kiracı (46), evde bulunan engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı'yı (13) tabancayla vurdu.

Olayın ardından evden çıkan şahıs, komşularına "Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin" dedikten sonra yeniden eve girdi. Kiracı, aynı silahla bu kez kendisini vurarak intihar etti.

Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

KOMŞULAR HABER VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve çocuklarının cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eşinden boşandığı Hatay'dan çocuklarıyla Adana'ya yerleştiği öğrenildi.

Başakşehir'de Kan Donduran Olay! Cami Tuvaletinden Ceset ÇıktıBaşakşehir'de Kan Donduran Olay! Cami Tuvaletinden Ceset ÇıktıGüncel
Ortaokul Öğrencisi Tüfekle Vurmuştu! Okul Müdüründen Haber VarOrtaokul Öğrencisi Tüfekle Vurmuştu! Okul Müdüründen Haber VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana İntihar
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
CHP Lideri Özel ile Fenerbahçe Başkan Vekili Salar Görüştü CHP Lideri Özel ile Fenerbahçe Başkan Vekili Salar Görüştü
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Başakşehir'de Kan Donduran Olay! Cami Tuvaletinden Ceset Çıktı Başakşehir'de Kan Donduran Olay! Cami Tuvaletinden Ceset Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı
Nijerya'da Camiye Namaz Sırasında Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var Nijerya'da Camiye Namaz Sırasında Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var
Sahtekarlar Dizisine Yeni Transfer! O İsim Ayrılmıştı... Sahtekarlar Dizisine Yeni Transfer
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi