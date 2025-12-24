CHP Lideri Özel ile Fenerbahçe Başkan Vekili Salar Görüştü

CHP lideri Özgür Özel, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar ile telefonda görüşerek, gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran'ın durumuyla iligli konuştu.

CHP Lideri Özel ile Fenerbahçe Başkan Vekili Salar Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a ilişkin süreç hakkında Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar'dan bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Saran'ın jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltına alınmasını "provokatif ve düşmanca" bulduğunu bildirdi.

Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Özel, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

