Başakşehir'de Kan Donduran Olay! Cami Tuvaletinden Ceset Çıktı

Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi’ndeki bir caminin tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na nakledildi.

Başakşehir'de Kan Donduran Olay! Cami Tuvaletinden Ceset Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, İkitelli OSB Mahallesi Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde, saat 18.00 sıralarında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Bodur (60) arızalanan aracını tamir için sanayiye getirmesinin ardından namaz kılmak için camiye gitti. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, Niyazi Bodur'un içinde olduğu tuvaletin kapısını açamadı.

Başakşehir'de Kan Donduran Olay! Cami Tuvaletinden Ceset Çıktı - Resim : 1

Kapıya vuran görevlinin, Bodur'dan karşılık alamamasının ardından ihbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri Niyazi Bodur'un cansız bedenini buldu.

Bodur'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde’de Bulunan Ceset, Kayıp Kişiye Aitmiş!Niğde’de Bulunan Ceset, Kayıp Kişiye Aitmiş!Güncel
'Yenidoğan Çetesi' Davasında Fırat Sarı'dan Şok Savunma: 'Ölü Doğan Bebeği Kabul Ettim Diye Suçlanıyorum''Yenidoğan Çetesi' Davasında Fırat Sarı'dan Şok Savunma: 'Ölü Doğan Bebeği Kabul Ettim Diye Suçlanıyorum'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Başakşehir Ceset
Niğde’de Bulunan Ceset, Kayıp Kişiye Aitmiş! Niğde’de Bulunan Ceset, Kayıp Kişiye Aitmiş!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Sadettin Saran Gözaltına Alındı: Ali Koç'tan 'Başkanlık' Çıkışı Ali Koç'tan 'Başkanlık' Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Sevil Atasoy Tek Tek Anlattı: Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli... 'Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Kritik Mesajlar 'Hayırlı Olsun, Bundan Sonra da Emekçimizin Yanında Olacağız'
Ankara'da Düşen Libya Jetinde Pilot ve Hava Kulesi'nin Konuşmaları Çıktı! İşte Saat Saat Havada Yaşananlar Ankara'da Düşen Jette Pilot ve Hava Kulesi'nin Konuşmaları Çıktı!