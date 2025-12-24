Sadettin Saran Gözaltına Alındı: Ali Koç'tan 'Başkanlık' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da, Saran'ın gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

'SARAN'IN ARKASINDA OLALIM'

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Ali Koç, bu süreçte herkesi Sadettin Saran'ın yanında olmaya çağırdı. Koç, konuyla ilgili "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'a destek olmak için bugün Fenerbahçe'nin kulüp binasına da ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi