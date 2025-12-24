Sadettin Saran Gözaltına Alındı: Ali Koç'tan 'Başkanlık' Çıkışı

Önceki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek açıklaması yaptı. Koç, başkanlık tartışmasıyla ilgili de "Ben böyle bir durumda başkanlığı düşünmem" dedi.

Son Güncelleme:
Sadettin Saran Gözaltına Alındı: Ali Koç'tan 'Başkanlık' Çıkışı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da, Saran'ın gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

'SARAN'IN ARKASINDA OLALIM'

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Ali Koç, bu süreçte herkesi Sadettin Saran'ın yanında olmaya çağırdı. Koç, konuyla ilgili "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'a destek olmak için bugün Fenerbahçe'nin kulüp binasına da ziyarette bulunmuştu.

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı: Sadettin Saran Gözaltına AlındıUyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı: Sadettin Saran Gözaltına AlındıDünya
Sevil Atasoy Tek Tek Anlattı: Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli...Sevil Atasoy Tek Tek Anlattı: Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli...Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Koç Sadettin Saran Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Akaryakıta Çifte Zam! ÖTV Oranı Belli Oldu: Yeni Yıl Yeni Fiyatlarla Geliyor Akaryakıta Çifte Zam! ÖTV Oranı Belli Oldu
'Yenidoğan Çetesi' Davasında Fırat Sarı'dan Şok Savunma: 'Ölü Doğan Bebeği Kabul Ettim Diye Suçlanıyorum' 'Yenidoğan Çetesi' Davasında Fırat Sarı'dan Şok Savunma
Ünlü Yapımcı Timur Savcı Serbest Bırakıldı Ünlü Yapımcı Timur Savcı Serbest Bırakıldı
Niğde’de Bulunan Ceset, Kayıp Kişiye Aitmiş! Niğde’de Bulunan Ceset, Kayıp Kişiye Aitmiş!
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Sevil Atasoy Tek Tek Anlattı: Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli... 'Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Kritik Mesajlar 'Hayırlı Olsun, Bundan Sonra da Emekçimizin Yanında Olacağız'
Ankara'da Düşen Libya Jetinde Pilot ve Hava Kulesi'nin Konuşmaları Çıktı! İşte Saat Saat Havada Yaşananlar Ankara'da Düşen Jette Pilot ve Hava Kulesi'nin Konuşmaları Çıktı!