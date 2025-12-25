Nijerya'da Camiye Namaz Sırasında Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var

Nijerya’da akşam namazı sırasında bir camiye bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İntihar saldırısı sonrası yaşanan patlama nedeniyle caminin bir kısmı yıkılırken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

BOKO HARAM SALDIRILARI

Bölgede terör örgütü Boko Haram benzer saldırılar düzenliyor. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

