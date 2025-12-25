Sahtekarlar Dizisine Yeni Transfer! O İsim Ayrılmıştı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pazar akşamları NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni sezonun iddialı dizisi Sahtekarlar’da senarist değişikliği yaşandı. Ay Yapım, geçtiğimiz günlerde “Sahtekarlar dizisinin hikaye sahibi ve senaristi Sema Ergenekon, Ay Yapım imzalı yeni projesi “Boş Ev”in senaryosuna odaklanmak için birkaç hafta sonra görevini yeni bir yazı ekibine devredecek” açıklamasını yaptı.

SEMA ERGENEKON AYRILMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; projeden ayrılan Sema Ergenekon’un yerine gelecek isim belli oldu.

Birçok unutulmaz dizide imzası olan ünlü senarist Sevgi Yılmaz, 13. bölümünden itibaren Sahtekârlar’ın senaristliğini devralacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş