Sahtekarlar Dizisine Yeni Transfer! O İsim Ayrılmıştı...

Ay Yapım'ın iddialı dizisi Sahtekarlar'ın senaristi Sema Ergenekon'un ayrılığı sonrası projenin yeni kalemi belli oldu. Diziyi 13. bölümünden itibaren Sevgi Yılmaz yazacak.

Sahtekarlar Dizisine Yeni Transfer! O İsim Ayrılmıştı...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pazar akşamları NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni sezonun iddialı dizisi Sahtekarlar’da senarist değişikliği yaşandı. Ay Yapım, geçtiğimiz günlerde “Sahtekarlar dizisinin hikaye sahibi ve senaristi Sema Ergenekon, Ay Yapım imzalı yeni projesi “Boş Ev”in senaryosuna odaklanmak için birkaç hafta sonra görevini yeni bir yazı ekibine devredecek” açıklamasını yaptı.

Sahtekarlar Dizisine Yeni Transfer! O İsim Ayrılmıştı... - Resim : 1

SEMA ERGENEKON AYRILMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; projeden ayrılan Sema Ergenekon’un yerine gelecek isim belli oldu.

Birçok unutulmaz dizide imzası olan ünlü senarist Sevgi Yılmaz, 13. bölümünden itibaren Sahtekârlar’ın senaristliğini devralacak.

Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafıAslı Enver'den 'Annelik' İtirafıMagazin
Eşref Rüya'da Veda! Ünlü Oyuncu Diziden AyrılıyorEşref Rüya'da Veda! Ünlü Oyuncu Diziden AyrılıyorMagazin

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Dizi Oyuncu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Dilan Polat İle Ablası Sıla Doğu Saç Saça Baş Başa Kavga Etti Dilan Polat İle Ablası Saç Saça Baş Başa Kavga Etti
ÇOK OKUNANLAR
Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı Aslı Enver'den 'Annelik' İtirafı
Nijerya'da Camiye Namaz Sırasında Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var Nijerya'da Camiye Namaz Sırasında Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var
Sahtekarlar Dizisine Yeni Transfer! O İsim Ayrılmıştı... Sahtekarlar Dizisine Yeni Transfer
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi