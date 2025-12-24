Ortaokul Öğrencisi Tüfekle Vurmuştu! Okul Müdüründen Haber Var

Mersin’de okul bahçesinde yaşanan silahlı saldırıda, 12 yaşındaki öğrenci M.K’nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yetkililer, Kara’nın tedavisinin sürdüğünü ve genel sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini bildirdi.

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda 22 Aralık’ta yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara’nın (39) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kara, Mersin Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde gözetim altında tutuluyor.

Ender Kara’nın sağlık durumu, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli’nin başkanlığındaki sağlık ekibi tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Yapılan tetkikler ve klinik gözlemler doğrultusunda tedavi süreci planlanıyor.

Dr. Sami Benli, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, okul müdürünün hastaneye getirildikten sonra vakit kaybetmeden ameliyata alındığını belirtti.

‘KARACİĞERİNDE PARÇALANMA VARDI’

Benli, sürece ilişkin şunları söyledi:

"İki gün önce acil şartlarda ameliyatını gerçekleştirdik. Ateşli silah yaralanması olayıyla karşı karşıyaydık. Vücudun karaciğer ve göğüs kafesi bölümünden yara almıştı. Hastanın karaciğerinde parçalanma ve diyafram kasında da birkaç yerinde yaralanma vardı. Diyafram kasındaki yaralanmaları onardık. Karaciğerdeki kanamalara müdahale ettik. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamızı bugün servise almayı planlıyoruz. Durumu iyiye gidiyor."

NE OLMUŞTU?

Olay, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi’nde 22 Aralık’ta okul bahçesinde meydana geldi. Öğrenci M.K’nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Ender Kara, ilk olarak Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından MEÜ Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖĞRENCİ VE BABASI TUTUKLANDI

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci M.K. ile babası Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

M.K, “tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs”, babası Y.K. ise “tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme” suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

