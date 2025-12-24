Düzce'de 23 Aylık Takip Dev Operasyonla Bitti! Yolcu Otobüsünde Cephane Ele Geçirildi

Düzce'de yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, İstanbul'a sevkiyatı yapılmak üzere yolcu otobüsüne yüklenen 46 bin 655 adet silah parçası ele geçirildi. Aralarında tabanca gövdeleri, namlular ve torna tezgahının da bulunduğu malzemelerle yaklaşık 2 bin 100 tabanca üretilebileceği belirlenirken, olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren silah kaçakçılarına yönelik yaklaşık 23 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Şüphelilerin Düzce'den İstanbul'a çok sayıda silah parçası sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden M.E.K.'ye ait Tokuşlar Mahallesi'ndeki iş yeri, otomobil ve yolcu otobüsünü takibe aldı. İş yerinden silah parçalarının koliler ve torbalar içerisinde otobüse yüklendiği tespit edildi. Otoyolda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, toplam 46 bin 655 silah parçası ele geçirildi.

Düzce'de 23 Aylık Takip Dev Operasyonla Bitti! Yolcu Otobüsünde Cephane Ele Geçirildi - Resim : 1

Ele geçirilen malzemeler arasında; 2 bin 115 tabanca alt gövdesi, 2 bin 100 üst kapak takımı, 2 bin 100 namlu, 2 bin 100 tabanca iğnesi, 2 bin emniyet mandalı, 2 bin 100 mekanizma yatağı, 2 bin 100 üst kapak tutucu, 2 bin 100 üst kapak düşürme mandalı, 2 bin 100 iğne kontrol pimi, 2 bin 100 arpacık, 2 bin 50 tetik tutucu, 2 bin 50 iğne tutucu gibi diğer tamamlayıcı parçalar ile 1 adet silah yapımında kullanılan çok amaçlı torna tezgahı yer aldı.

Düzce'de 23 Aylık Takip Dev Operasyonla Bitti! Yolcu Otobüsünde Cephane Ele Geçirildi - Resim : 2

Ayrıca, aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen malzemelerin birleştirilmesi durumunda yaklaşık 2 bin 100 adet ruhsatsız tabanca üretilebileceğini belirledi.

Düzce'de 23 Aylık Takip Dev Operasyonla Bitti! Yolcu Otobüsünde Cephane Ele Geçirildi - Resim : 3

Operasyon kapsamında şüpheliler M.E.K., A.Ö., M.C.Ö., İ.İ., D.D. ve otobüs şoförü Z.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Ünlü Yapımcı Timur Savcı Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına AlındıÜnlü Yapımcı Timur Savcı Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ankara'da Gazze Zirvesi: Hakan Fidan Hamas Heyetiyle Görüştü Ankara'da Gazze Zirvesi, Hakan Fidan Hamas Heyetiyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Kritik Mesajlar 'Hayırlı Olsun, Bundan Sonra da Emekçimizin Yanında Olacağız'
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı
Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Uyuşturucu Soruşturmasında Daha Büyük İsimler Var mı? Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Soruşturmada Daha Büyük İsimler Var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Kritik Mesajlar 'Hayırlı Olsun, Bundan Sonra da Emekçimizin Yanında Olacağız'