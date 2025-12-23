Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz Hakkında Karar

Medyaya yönelik 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Ali Yaşar Koz ile işletmeci ve yapımcı Umut Evirgen savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz Hakkında Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi. İki isim savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Operasyonunda Flaş Gelişme! Umut Evirgen Gözaltına AlındıUyuşturucu Operasyonunda Flaş Gelişme! Umut Evirgen Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Eşref Rüya'da Veda! Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılıyor Eşref Rüya'da Veda! Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılıyor
Yatağında Ölü Bulunmuştu! Leyla Mizrahi En Sevdiği Çiçeklerle Son Yolculuğuna Uğurlandı Yatağında Ölü Bulunmuştu! Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Defne Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması: 'Sadece Bir Partiye Katıldım' Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması
Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı, Tek İsteğini Açıkladı! Özgür Özel Detayı Dikkat Çekti Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı, Tek İsteğini Açıkladı! Özgür Özel Detayı Dikkat Çekti
12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak 12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak