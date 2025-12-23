Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz Hakkında Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi. İki isim savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA