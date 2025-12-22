Eşref Rüya'da Veda! Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların iddialı dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında fırtınalar esitrmeye devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı diziden bu kez bir ayrılık haberi geldi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Sadık karakterini canlandıran usta oyuncu Şener Savaş ekibe veda ediyor. Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı diziden Savaş, 27. bölümde ayrılıyor.

SADIK'A PUSU KURULUYOR

Uluç Bayraktar'ın yönettiği dizide Eşref tarafından Kadir’in yanına yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık’a pusu kuruluyor.

Şener Savaş’ın son sahnenin çekiminin ardından pasta kesildi ve emekleri için usta oyuncuya yapım tarafından teşekkür edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş