Yatağında Ölü Bulunmuştu! Leyla Mizrahi En Sevdiği Çiçeklerle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, sevenlerini yasa boğdu. 6 ay önce anne olan Mizrahi, Levent’te kılınan cenaze namazının ardından en sevdiği çiçekler olan papatyalarla süslenen tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulübü’nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 32 yaşındaki Mizrahi’nin ölümü, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu.

6 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Henüz kısa süre önce anne olmanın sevincini yaşayan Leyla Mizrahi’nin geride 6 aylık bir bebeği kaldı.

EN SEVDİĞİ ÇİÇEKLERLE UĞURLANDI

Sosyetenin tanınan isimlerinden olan Mizrahi için dün Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve dostları katılarak acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Mizrahi’nin çok sevdiği çiçek olan papatyalarla süslenen tabutu, eşi Ralfi Mizrahi ile babası Kemal Aktaş’ın omuzlarında cami avlusuna getirildi. Anne Özlem Adalı ile baba Kemal Aktaş, kızlarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

AYAZAĞA MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Leyla Mizrahi’nin naaşı, Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç yaşta hayata veda eden Mizrahi, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

SABA TÜMER’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Cenaze törenine katılan isimler arasında sunucu ve gazeteci Saba Tümer de yer aldı. Oldukça üzgün olduğu görülen Tümer, yakın arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla veda etti.

