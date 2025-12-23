Aidatlara Sert Fren! Apartmanda Oturan Herkesi İlgilendiriyor: Kira Öder Gibi Aidat Ödeme Devri Bitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ocak–şubat aylarında yapılan genel kurullarla birlikte konut sitelerinde aidat oranları netleşiyor. Son dönemde aidatların bazı bölgelerde kira bedellerine yaklaşması, ev sahipleri ve kiracıların tepkisini artırdı. Bu tablo üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aidat artışlarını kurallara bağlayan ve site yönetimlerini denetim altına alan bir yasa taslağı hazırladı. “Tesis Yönetim Kanunu” ile amaç, denetimsiz uygulamaları sonlandırmak ve kat maliklerinin haklarını güçlendirmek.

MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ

Bakanlığın hazırladığı düzenleme Meclis’e taşındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada “Haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız. Site yönetimlerini 7/24 esasına göre takip edecek, her yönetimi yılda en az bir kez denetleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı ise taslakla birlikte enflasyonun üzerindeki artışların önleneceğini belirterek, düzenlemenin site genel kurul dönemleri olan ocak–şubat aylarına kadar yasalaşmasının beklendiğini söyledi.

YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Taslağa göre öne çıkan başlıklar şöyle:

Yetki belgesi şartı: Site veya apartman yönetimi yapan tüm firmalar bakanlıktan yetki belgesi alacak.

Site veya apartman yönetimi yapan tüm firmalar bakanlıktan yetki belgesi alacak. Şeffaf harcama: Tüm giderler kayıt altına alınacak ve kat maliklerinin erişimine açılacak.

Tüm giderler kayıt altına alınacak ve kat maliklerinin erişimine açılacak. Düzenli denetim: Siteler yılda en az bir kez denetlenecek; şikâyet halinde ek denetim yapılacak.

Siteler yılda en az bir kez denetlenecek; şikâyet halinde ek denetim yapılacak. Aidat tavanı: Yüksek ve haksız artışlara yaptırım uygulanacak; enflasyonun üzerinde zam yapılamayacak.

İşletme projesi: Kapsamlı bakım-onarım için önceden işletme projesi zorunlu olacak.



AİDATLARI DÜŞÜRMENİN 5 PÜF NOKTASI

Site Yönetimi sahibi Ömer Gürevin, aidatları kontrol altına almak için şu başlıklara dikkat çekti:

Personel giderleri: Gerçek ihtiyaca göre istihdam.

Gerçek ihtiyaca göre istihdam. Bakım–servis: Taşeron sözleşmelerini yıllık gözden geçirme ve pazarlık.

Taşeron sözleşmelerini yıllık gözden geçirme ve pazarlık. Sarf malzemeleri: Piyasa araştırması ve tüketim takibi.

Piyasa araştırması ve tüketim takibi. Enerji verimliliği: Su–elektrikte tasarruf ve teknolojik çözümler.

Su–elektrikte tasarruf ve teknolojik çözümler. Bütçe disiplini: Sıkı takip ve planlama.

DAVA AÇMA SÜRESİ 1 AY

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, genel kurulda belirlenen aidatlara itirazın tutanağa geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kiraz’a göre; itirazını yazdıran malik için dava süresi 1 ay, genel kurula katılmayanlar için ise kararı öğrenmeden itibaren 1 ay, her hâlükârda genel kuruldan itibaren 6 ay içinde dava açılması gerekiyor.

KAT MALİKLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER

Toplantı zamanı: Yılda en az bir kez; plan yoksa her yılın ilk ayında.

Yılda en az bir kez; plan yoksa her yılın ilk ayında. Karar yeter sayısı: Maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu. İlk toplantı olmazsa ikinci toplantı 7–15 gün içinde.

Maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu. İlk toplantı olmazsa ikinci toplantı 7–15 gün içinde. Haklar: Yönetim, genel kurul yetkisi olmadan bütçe belirleyemez ve aidat artıramaz. Kiracılar yetki belgesiyle katılabilir.

Yönetim, genel kurul yetkisi olmadan bütçe belirleyemez ve aidat artıramaz. Kiracılar yetki belgesiyle katılabilir. İtiraz edilebilecek harcamalar: Zorunlu olmayan, lüks veya usulsüz giderler; yeterli teklif toplanmadan yapılan hizmet alımları.

Kaynak: Sabah