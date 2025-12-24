Sinan Akçıl 10 Yıllık Otopark Ücretini Ödemedi! Ünlü Şarkıcıya İcra Takibi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yediemin otoparkına çekilen minibüsü için 10 yıl boyunca oluşan otopark ve çekici ücretlerini ödemediği iddiasıyla mahkemelik oldu. Mahkeme, icra takibinin 50 bin lira üzerinden sürmesine karar verdi.

"Tabi Tabi", "Fark Atıyor", "Şarttır" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a yediemin otoparkına çekilen minibüsünün 10 yıllık otopark ve çekici ücretini ödemediği iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, başlatılan icra takibinin devamına karar verdi.

Sinan Akçıl'a ait minibüs, 15 Ekim 2014 yılında bir şirketin otoparkına çekildi. Şirket, araç alınmayınca 10 yılda 50 bin liraya ulaşan otopark ve çekici alacağını ödemediği iddiasıyla Sinan Akçıl hakkında İstanbul 33'üncü İcra Dairesi'ne başvurarak icra takibi başlattı. Akçıl'ın avukatlarının itiraz edince icra takibi durduruldu. Bunun üzerine şirket, “itirazın iptali” istemiyle dava açtı.

DAVALI ORTAK KUSURLU

Dosyayı inceleyen İstanbul 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporuna göre aracın muhafaza altına alındığı tarih 15 Ekim 2014 tarihinden dava açılış tarihi olan 20 Ağustos 2024 tarihine kadarki otopark ücretinin 120 bin 928 lira, çekici ücretinin bin 190 lira olduğunu kararında yazdı. Mahkeme, otopark ücretinin ödenmesinde davalının müterafik kusurunun bulunduğunu da belirtti.

ARAÇ HALA OTOPARKTA

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 50 bin lira üzerinden icra takibinin devamına hükmetti. Öte yandan dava konusu aracın da otoparkta durmaya devam ettiği öğrenildi. Mahkeme kararının ardından şirket, avukatları aracılığıyla geçen 12 Aralık'ta Akçıl'a ait banka hesaplarına, çalıştığı prodüksiyon şirketlerine haciz ihbarnamesi gönderildi.

