Dilan Polat İle Ablası Sıla Doğu Saç Saça Baş Başa Kavga Etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Dilan Polat, ablası Sıla Doğu tarafından darbedildiğini öne sürerek aralarındaki bağların tamamen koptuğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlamalarıyla yargılanan Dilan Polat, bu kez aile içi bir tartışma iddiasıyla gündeme geldi. Polat, bir süredir birlikte yaşadığı ablası Sıla Doğu ile şiddetli bir kavga yaşadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, ablası tarafından darbedildiğini ve saçlarının yolunduğunu ileri sürdü. Vücudundaki darp izlerini gösteren fotoğrafları da paylaşan Polat, yaşadıklarının ardından Sıla Doğu ile tüm ilişkisini kestiğini belirtti.

Ablasına sert sözlerle tepki gösteren Dilan Polat, evine bir daha girmesine izin vermeyeceğini ifade ederek kardeşlik bağlarının sona erdiğini söyledi. Kolundaki tırmalama izlerini de takipçileriyle paylaşan Polat, yaşananlara büyük bir öfke ve kırgınlıkla yaklaştığını dile getirdi.

Paylaşımında duygularını açıkça ortaya koyan Polat, yaşanan kavga için “Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde” sözlerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Olayla ilgili Sıla Doğu cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

