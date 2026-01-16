Ankaralı Turgut'un Miras Davasında Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akciğer kanseri nedeniyle 15 Aralık 2024’te hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü sırada kendisi için başlatılan yardım kampanyasında toplanan paralar nedeniyle aile içinde anlaşmazlık yaşamıştı. Bu süreçte özellikle kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla gerginlik yaşadığı biliniyor.

EVLATLIKTAN RED KARARI

Ankaralı Turgut, yardım kampanyasında toplanan paraların kendi paylarını almak isteyen çocukları,Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş’ı evlatlıktan reddetmişti.

TEREKE DAVASI BAŞLADI

SHOW Haber’in edindiği bilgilere göre, Turgut’un vefatının ardından söz konusu çocuklar, kardeşleri Eylem Boran’a karşı tereke davası açtı.

TOPLANAN YARDIM PARASI ÜZERİNDEN ÇATIŞMA

Turgut’un diğer dört çocuğu, babalarının tedavisi için düzenlenen yardım etkinliğinde 18 milyon TL toplandığını iddia ederek kendi paylarını talep etti. Ancak mahkeme, toplanan miktarın gerçekte 18 milyon TL değil, yaklaşık 250 bin TL olduğunu tespit etti.

EYLEM BORAN’DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Eylem Boran, “Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık” dedi.

Boran ayrıca, “Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kald” ifadelerini kullandı.

Kaynak: SHOW Haber’