Harry Styles, Yeni Albüm Müjdesini Verdi

İngiliz müzik yıldızı Harry Styles, 3 yıllık sessizliğini bozuyor. Dünyaca ünlü sanatçı, dördüncü stüdyo albümü olan "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"nin piyasaya çıkacağı tarih belli oldu.

Harry Styles, Yeni Albüm Müjdesini Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz müzik yıldızı Harry Styles, hayranlarını sevindiren haberi perşembe günü vererek müziğe geri dönüşünü resmileştirdi. Yaklaşık üç yıldır sessizliğini koruyan sanatçı, dördüncü stüdyo albümü olan "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"nin 6 Mart tarihinde piyasaya çıkacağını duyurdu.

12 ŞARKI YER ALACAK

Bu yeni çalışma, Styles'ın 2022 yılında yayınlanan ve kendisine Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" gibi prestijli bir başarıyı getiren "Harry's House"tan sonraki ilk albümü olma özelliğini taşıyor. Toplam 12 şarkının yer alacağı albümün prodüktörlüğünü, Styles'ın önceki projelerinde de imzası bulunan ve sanatçıyla yakaladığı uyumla tanınan Kid Harpoon üstleniyor.

Forbes Türkiye'nin haberine göre, albüm duyurusu öncesinde dünya genelindeki hayranlar, haftalardır süren gizemli bir tanıtım kampanyasının ipuçlarını takip ediyordu. Styles ile bağlantılı olduğu anlaşılan "WeBelongTogether.co" alan adlı web sitesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sitede yer alan analog bir saat görselinde, kadranın üzerinde on bir kez "kiss" (öpücük) ve bir kez "disco" kelimeleri yer alıyordu. Saate tıklandığında ise kullanıcıların karşısına "HSHQ" yani "Harry Styles Genel Merkezi"ne (Harry Styles Headquarters) ait bir iletişim kartı ve telefon numarası çıkıyordu.

Kaynak: Forbes Türkiye

Etiketler
müzik
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Aylardır Yoğun Bakımda: Fatih Ürek'in Son Durumu Ne? Yeni Açıklama Geldi Fatih Ürek'in Son Durumu Ne? Yeni Açıklama Geldi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Nasıl? Kardeşi Son Durumu Paylaştı Nakil Bekleyen Ufuk Özkan’dan Haber Var!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak
Şanlıurfa’da Otomobili Kanala Uçmuştu! Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Suriye’de Bulundu Şanlıurfa’da Otomobili Kanala Uçmuştu! Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Suriye’de Bulundu