Harry Styles, Yeni Albüm Müjdesini Verdi

İngiliz müzik yıldızı Harry Styles, hayranlarını sevindiren haberi perşembe günü vererek müziğe geri dönüşünü resmileştirdi. Yaklaşık üç yıldır sessizliğini koruyan sanatçı, dördüncü stüdyo albümü olan "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"nin 6 Mart tarihinde piyasaya çıkacağını duyurdu.

12 ŞARKI YER ALACAK

Bu yeni çalışma, Styles'ın 2022 yılında yayınlanan ve kendisine Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" gibi prestijli bir başarıyı getiren "Harry's House"tan sonraki ilk albümü olma özelliğini taşıyor. Toplam 12 şarkının yer alacağı albümün prodüktörlüğünü, Styles'ın önceki projelerinde de imzası bulunan ve sanatçıyla yakaladığı uyumla tanınan Kid Harpoon üstleniyor.

Forbes Türkiye'nin haberine göre, albüm duyurusu öncesinde dünya genelindeki hayranlar, haftalardır süren gizemli bir tanıtım kampanyasının ipuçlarını takip ediyordu. Styles ile bağlantılı olduğu anlaşılan "WeBelongTogether.co" alan adlı web sitesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sitede yer alan analog bir saat görselinde, kadranın üzerinde on bir kez "kiss" (öpücük) ve bir kez "disco" kelimeleri yer alıyordu. Saate tıklandığında ise kullanıcıların karşısına "HSHQ" yani "Harry Styles Genel Merkezi"ne (Harry Styles Headquarters) ait bir iletişim kartı ve telefon numarası çıkıyordu.

Kaynak: Forbes Türkiye