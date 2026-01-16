Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Site Aidatlarında Kanun Değişti: Artık İzin Yoksa Zam da Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin gelişmesi, büyümesi ve vatandaşın güvenli konutlarda ve şehirlerde yaşaması için kanun ve yönetmeliklerin güncellenmesi gerektiğini, komisyon olarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yine bunun bir örneğini sergiledik ve önemli bir çalışma yaptık. Uzun süredir çalıştığımız, farklı kanunları ilgilendiren bir çalışmayı hayata geçiyoruz" diye konuştu.

'AİDATLARDA ASTRONOMİK RAKAMLAR VARDI'

Vatandaşların site aidatlarıyla ilgili kendilerine ilettiği önemli sorunlar olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu konuda da önemli bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Site aidatlarıyla ilgili sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu ve hakikaten site aidatlarında astronomik rakamlar vardı. Site aidatı, o sitede yapılan masrafların toplamıyla alakalı bir şey. Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve çalışmaların dökümünü site sakinleri kabul ettikten sonra aidatlara zam gelebilecek veya site aidatlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. O yüzden artık site aidatlarının gerekçesinin iyi anlatılması ve bunların güncel bir şekilde toparlanarak sitede oturanların olurları alınmadıktan sonra aidatlara zam yapamayacaklar. İnşallah bundan sonra bu tür sıkıntıların ve şikayetlerin oldukça azalacağını tahmin ediyorum."

