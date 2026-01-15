Aylardır Yoğun Bakımda: Fatih Ürek'in Son Durumu Ne? Yeni Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 15 Ekim’den bu yana tedavisi devam eden Fatih Ürek’in son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Ürek’in avukatı Berrin Ayata, “Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.”

