Ali Atay'ın Sözleri Sosyal Medyayı İkiye Böldü! 'Bu Ülkenin Yangınıyla Tufanıyla Niye Ben Mücadele Ediyorum?'

Türkiye'nin son yıllarda üst üste yaşadığı yangın, sel, deprem gibi büyük afetlerde devlet birimlerinin büyük zafiyet göstermesi tepki çekerken, ünlü isimler de sahip oldukları geniş etki alanı nedeniyle bu konuda yardım ve çaba göstermesi gereken kişiler olarak görülüyor.

Fatih Altaylı'ya konuşan ünlü oyuncu Ali Atay da, yaşanan acı olaylardan sonra ünlü isimlere toplumsal sorumluluk misyonu yüklendiğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi. Atay, eşi Hazal Kaya'nın ikinci çocuklarına hamile olduğu dönemde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığını ve Maraş'a gitmeyi düşündüğünü söyledi.

'NİYE MANİPÜLASYONA GELİYORUZ?'

Ali Atay, devlet birimleri doğru çalışmadığı için kendilerinden böyle bir beklenti olduğunu söyleyerek, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karımın karnı burnunda, ben arabayı hazırlıyorum Maraş'a gideceğim diye. Karım telefonda vinç lazım diye yardım arıyor. Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz?" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Atay'ın sözleri sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Kimi kullanıcılar, bu mücadelenin devletin sorumluluğu olduğunu söyleyerek oyuncuya hak verirken, kimi kullanıcılar da yardım bulma olasılığı çok daha yüksek vatandaşlar olan ünlülerin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem