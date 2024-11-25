Oktay Kaynarca'dan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması!
Ahmet Arif’in ‘Anadolu’ şiirini okuyarak Selahattin Demirtaş'a bir ithafta bulunduğu öne sürülen Oktay Kaynarca, konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Kaynarca, Ahmed Arif'in şiiri siyasi bir söylemle yazmadığını da savundu.
Kaynak: Gerçek Gündem
HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim mitinglerinde sıkça okuduğu Ahmet Arif’in ‘Anadolu’ şiiri, yeniden gündem oldu. Bunun nedeni de ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın da şiiri okumasıydı.
Sosyal medyada şiiri Demirtaş'a ithaf ettiği iddia edilen Oktay Kaynarca’dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi.
'SİYASİ BİR SÖYLEMLE YAZILMADI'
Kaynarca, sosyal medya paylaşımında “Cumhuriyet tarihimizin en değerli şairlerinden Ahmed Arif benim için her türlü çok önemlidir. Öyle ki, ben Anadolu şiirini daha önce yaptığım şiir ve türkü albümümde yıllar önce de kullanmıştım. Dolayısıyla bu şiirin birine ithafen söylenmesi mümkün değildir. Kaldı ki Ahmed Arif’in bu şiiri siyasi bir söylemle yazmadığı kanaatindeyim. Çünkü bu kocaman bir coğrafyayı ifade eden bir şiirdir. Hiç kimseye ithafen söylenmiş ya da okunmuş bir şiir değildir. Yaşasın! Ahmed Arif şiirleri…” açıklamasını yaptı.