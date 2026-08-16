Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2021 yılında MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da İstanbul'daki evinin önünde ölü bulundu.

Kızıl Sakal lakabıyla bilinen Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ortaya çıktı.

İLK İNCELEME TAMAMLANDI

Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası soruşturma başlatılmıştı. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cansız beden üzerinde yapılan incelemelerde Eren Kaşıkçı'nın yaklaşık 14 ila 15 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

SON SÖZÜ RAPOR SÖYLEYECEK

Kaşıkçı'nın ölümüne yönelik açılan soruşturmanın nihai Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya eklenmesinin ardından kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Sözcü