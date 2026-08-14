Tarık Mengüç’ten Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama: 'Dualarınızı Esirgemeyin'

54 yaşındaki şarkıcı Tarık Mengüç, apandisit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede bağırsağında kitle tespit edilmesi üzerine tedaviye alındı. Eşi Funda Mengüç, patoloji sonuçlarını beklediklerini belirtirken, Tarık Mengüç de sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

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Tarık Mengüç’ten Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama: 'Dualarınızı Esirgemeyin'
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Şakşuka” şarkısıyla tanınan şarkıcı Tarık Mengüç, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. 54 yaşındaki sanatçının bağırsağında kitle tespit edildiği öğrenildi. Mengüç’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama eşi Funda Mengüç’ten geldi. Funda Mengüç, apandisit şüphesiyle hastaneye gittiklerini ancak yapılan kontrollerde bağırsakta kitle tespit edildiğini belirtti.

Funda Mengüç, doktorların gerekli müdahaleyi yaptığını ve şimdi patoloji sonuçlarını beklediklerini ifade ederek şunlar söyledi:

Tarık Mengüç’ten Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama: 'Dualarınızı Esirgemeyin' - Resim : 1

'TEK DUAMIZ PATOLJİDEN GÜZEL HABER ALMAK'

"Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak... İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda "temiz" haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."

TARIK MENGÜÇ’TEN SEVENLERİNE MESAJ

Tarık Mengüç de hastane odasından çektiği videoyla hayranlarına seslendi. Mengüç, apandisit şüphesiyle geldiği hastanede apandisin arkasında bir kitle tespit edildiğini belirterek, "Patoloji sonuçlarını iki hafta sonra alacağız ama en kısa zamanda yine sizlerle buluşacağız. Dualarınızı benden esirgemeyin, ben çok iyiyim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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