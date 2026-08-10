Cansever’in Son İsteği Gerçekleşecek! Vasiyeti Ortaya Çıktı

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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’den hayranlarını yasa boğan haber geldi. “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi eserlerle müzikseverlerin hafızasında yer edinen 59 yaşındaki sanatçı, bir süredir mücadele ettiği lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yılın sonlarında akut miyeloid lösemi teşhisi konulan Cansever, tedavisini Almanya’da sürdürüyordu. Uygun donörün bulunmasının ardından Mart 2026’da ilik nakli yapılan sanatçının sağlık durumu, operasyon sonrasında gelişen ağır enfeksiyonlar ve çeşitli komplikasyonlar nedeniyle kötüleşti. Yoğun bakıma alınan Cansever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 Ağustos 2026’da yaşamını yitirdi.

VASİYETİ ÜZERİNE DEFNEDİLECEK

Cansever’in vasiyeti de belli oldu. Ünlü sanatçı, vasiyeti doğrultusunda Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde toprağa verilecek.Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Cansever, 12 Ağustos’ta Veles’teki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının cenazesi, Veles’te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

HAYRANLARINDAN DUA İSTEMİŞTİ

Cansever, yoğun bakıma kaldırılmadan önce hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi vermişti. Sanatçı, tedavisinin devam ettiğini belirterek hayranlarından endişelenmemelerini ve kendisi için dua etmelerini istemişti. Ateş ve tansiyon sorunları yaşadığını ifade eden Cansever, tedavi sürecinde sürekli serum ve antibiyotik aldığını, konuşmakta ve yazmakta zorlandığını belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi