Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı

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Gençlerbirliği, sezonun ilk haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi geriden gelerek 2-1 kazanarak sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

MAÇ ÖNCESİ TRİBÜNDE 'FORMA' GERİLİMİ

Öte yandan maç öncesinde tribünde yaşananlar ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Gençlerbirliği taraftarı bir kişinin, Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki çocuğa tepki göstererek formasını çıkarttırması sonrası savcılık harekete geçti.

ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Karşılaşmada yaşanan olay sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği cephesinden maç sonrasında, yaşanan forma gerilimi hakkında açıklama geldi. Açıklamada görüntülerin kendilerini derinden üzdüğü belirtilerek, "Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır. Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır." ifadeleri kullanıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK FORMASIYLA TESİSLERE DAVET EDİLDİ

Yaşananların söz konusu bir çocuk olduğunda açıkça kabul edilemez bir davranış olduğu belirtilen açıklamada, "Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü 103 yıllık mazisiyle yetiştirdiği “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir.



Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış… pic.twitter.com/SLmrncUfoO — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 15, 2026

Kaynak: DHA