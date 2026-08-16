İran'dan Trump'ı Çıldırtacak Sözler: Yemek Kamyonunda Saklanmak Zorunda Kalabilir

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini" söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, "bitmek bilmeyen blöfler" yerine "kendi güvenliğinden endişelenmesi" gerektiğini ifade ederek Ankara'daki ani uçak değişikliği kararına gönderme yaptı. Azizi, "Yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir" sözlerini kullandı.

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İran'dan Trump'ı Çıldırtacak Sözler: Yemek Kamyonunda Saklanmak Zorunda Kalabilir
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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında kente gelen ABD Başkanı Donald Trump, dönüş yolculuğu esnasından Gizli Servis'in 'yemek kamyonu' kullanarak son dakikada gerçekleştirdiği uçak değiştirme operasyonu ABD-İran geriliminde konu oldu.

'TRUMP KENDİ GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETMELİ'

Azizi, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın Ankara’daki NATO Zirvesi'nden ayrılırken "İran'ın suikast tehdidine" karşı bir yemek kamyonu içinde uçak değiştirmesine ve Hürmüz Boğazı konusundaki açıklamalarına değindi.

İranlı yetkili, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'yla ilgili bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir."

'HÜRMÜZ'Ü ABD TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM'

ABD Başkanı Trump, önceki gün yaptığı bir açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." değerlendirmesini yapmıştı.

'İRAN NE TEHDİTTEN KORKAR NE DE GÜÇ GÖSTERİSİYLE SİNDİRİLİR'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir." yanıtını vermişti.

Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın "şaka yaptığını" iddia etmişti.

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Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump İran Ankara NATO
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