Eren Kaşıkçı’nın Eşinden Yürek Burkan Paylaşım, 'Maya'nın Senin İçin Yaptığı Resmi Mezarına Bıraktık'

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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetmişti. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak olan ünlü şefin vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Acı haberin ardından eşi Ecem Kaşıkçı'nın sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı ise duygulandırdı.

EŞİNİN VEDASI YÜREK BURKTU

Ünlü şefin ani vefatı ailesi, dostları ve sevenlerini yasa boğarken, eşi Ecem Kaşıkçı da sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Eşinin mezarını paylaşan Ecem Kaşıkçı, "Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu..." sözleriyle eşine veda etti.

MEMLEKTİNDE DEFNEDİLDİ

Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a götürüldü. Musullu köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilen Kaşıkçı'nın cenazesine ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından ortaya çıkan bir detay da sevenlerini derinden üzdü. Ünlü şefin büyük bir sevgiyle bağlı olduğu kızı Maya'nın doğum gününü 27 Temmuz'da kutladığı, Kaşıkçı'nın ise bu kutlamadan yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaşıkçı'nın arkadaşı Murat Pala da Musullu Köyü'nde gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Pala paylaşımında, "Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Mayamızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz... Hayat gerçekten bir an..." ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Olay, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'ta meydana geldi. İddiaya göre Eren Kaşıkçı'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arkadaşı Mikail Malkoçoğlu eve gitmişti. Malkoçoğlu, Kaşıkçı'yı evinde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirlenmişti. Ünlü şefin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Eren Kaşıkçı'nın ortağı ve yakın arkadaşı Mikail Malkoçoğlu, yaptığı açıklamada ölüm nedeninin henüz netleşmediğini söylemişti

Malkoçoğlu,"Telefonla ulaşılamayınca, eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık" ifadelerini kullanmıştı

Kaynak: Haber Merkezi