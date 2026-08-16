Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası! 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma: Skandal WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı

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Gaziantep Adliyesi rüşvet iddialarıyla gündeme geldi. Gaziantep Adliyesi’nde uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir sanığın, maddi çıkar karşılığında beraat ettirilerek tahliyesinin sağlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Söz konusu iddia sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Başka bir uyuşturucu operasyonunda el konulan bir cep telefonundaki 'kalp' simgeli gizemli WhatsApp yazışmaları ve duruşma tarihinin aniden öne çekilmesiyle skandal ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, HSK müfettişleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

3 İSİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hazırlanan raporu değerlendiren HSK İkinci Dairesi; Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Görkem B., aynı mahkemede görevli Üye Hâkim Mesuda Y. ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Taner B.'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı.

'TEKRAR KURACAKLAR MAHKEMEYİ'

Yazışmalarda, "Hakime parayı veren geldi. Dilek teyze, ben, Niyazi amca adamı dinliyoruz. Can, pazartesi dışarıda diyor. Ceyhun abi, 'parayı getirin' dedi.

Pazartesiye kadar müsaade edin, tekrar kuracaklar mahkemeyi. Hakim Perşembe gece geliyormuş" şeklinde ifadeler geçtiği görüldü.

'TAHLİYE DİLEKÇESİ VERSİN, ÇIKARACAĞIM'

Başka bir yazışmada ise, hakimin avukat Mehmet Balcı'ya tahliye dilekçesi vermesini söylediği belirtilirken mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

"Hakim, 'Mehmet Balcı tahliye dilekçesi versin. Ben de gelir gelmez onaylayacağım, çıkaracağım.' dedi"

Kaynak: Sabah