Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı: İşte Geride Bıraktığı Mal Varlığı

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Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren gazeteci Reha Muhtar, 28 Mayıs’ta Bodrum’da kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi gördüğü hastanede 3 Haziran’da 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Muhtar için Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlenmiş, törende manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina taziyeleri kabul etmişti. Muhtar’ın cenazesi daha sonra Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Ünlü gazetecinin vefatından yaklaşık iki ay sonra bu kez mirasına ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.

AYRINTILAR EYLÜL'DE PAYLAŞILACAK

Alev Gürsoy Cimin’in haberine göre, Muhtar’ın kamuoyuna yansıyan mal varlığı, çocukları, miras hukuku açısından olası mirasçıları ve servetine ilişkin merak edilen ayrıntıların eylül ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

MAL VARLIĞINDA YALI VE GAYRİMENKULLER DİKKAT ÇEKTİ

Muhtar’ın mal varlığı arasında Baltalimanı’nda bir yalı, Yeniköy’de iki ev, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gayrimenkul ve kira geliri bulunan üç evin yer aldığı öğrenildi.

MİRASÇILARI KİMLER?

Reha Muhtar’ın Deniz Uğur ile ilişkisinden dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz, miras hukuku açısından yasal mirasçıları arasında bulunuyor. Sanatçı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı Yumlu ise Muhtar’ın manevi kızı olarak biliniyor.

GAZETECİLİK KARİYERİ

21 Temmuz 1959’da İstanbul’da dünyaya gelen Reha Muhtar, ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Muhtar, 1985-1993 yılları arasında TRT’de Atina muhabiri ve program yapımcısı olarak görev yaptı. 1990’lı yıllarda televizyon haberciliğiyle geniş kitleler tarafından tanınan Muhtar, özellikle Show TV Ana Haber Bülteni’ndeki sunumuyla dönemin öne çıkan haber yüzlerinden biri oldu. Meslek hayatı boyunca Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, CNN Türk ve Kanaltürk gibi çeşitli televizyon kanallarında görev yapan Muhtar, aynı zamanda Akşam, Sabah, Star ve Vatan gazetelerinde köşe yazıları kaleme aldı.

AİLE YAŞAMI

Reha Muhtar’ın, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babası olduğu bilinirken, Deniz Uğur ile birlikteliğinden Mina ve Poyraz adlı ikiz çocukları bulunuyordu.

Kaynak: Haber Merkezi